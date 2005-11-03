Если у вас нет чувства юмора, то не читайте этот текст. Сразу предупреждаю, что это не критика и не нападки на кого-либо. Это просто временное обострение "несерьезного настроения" автора. Как-то раз, посмотрев аналоги, подумалось, а почему бы не сравнить существующие и более-менее знакомые мне религии с авиакомпаниями? Из этой бредовой мысли и родился нижеследующий глубокомысленный текст. Иллюстрации - Олега Окунева .

Авиалинии и религии Авиалинии "Иудаизм". В аэропорту вас встречает строгий, одинаково одетый, обслуживающий персонал. Вам подробно объяснят, где и как купить билеты, но будут постоянно одергивать при малейшем нарушении процедуры. Например, если вы попробуете купить билет, отдав деньги левой рукой, то деньги у вас заберут, но билет не дадут, потому что по правилам надо было платить правой рукой. После чего вас снова отправят в конец очереди. Простояв несколько раз и выучив все правила, вы, наконец, покупаете билет и идете к самолету. Самолет маломестный, но достаточно комфортный внутри, если вы не нарушаете никаких правил. В самолете вы усаживаетесь в кресло, но самолет никуда не летит. Потому что все ждут пилота. Авиалинии "Мормоны". У них прекрасный аэропорт. Все служащие ходят парами, очень внимательны и отзывчивы. Они выслушают вас, но на вопрос о билете и условиях полета, почему-то начнут рассказывать об основателе компании и обо всех его приемниках. Если вы настаиваете на полете, они проводят вас в роскошный зал ожидания и предложат подождать. Вы остаетесь какое-то время, поражаясь грамотному и удобному с архитектурной точки зрения зданию, отличной планировке и продуманному расположению кресел. Если через какое-то время вы попробуете снова узнать о полете, вам удивленно ответят: "А чем Вам не нравится наш аэропорт?" и предложат поступить на работу в авиакомпанию. Авиалинии "Христианство". Авиакомпания с очень непростой историей. О ней точно известно, что по крайней мере одного пассажира она точно перевезла. После этого несомненного успеха, рейсы по непонятным причинам прекратили, хотя в самолеты еще долгое время сажали. Но когда кто-то из пассажиров начинал беспокоиться и удивляться, почему же не летим, руководство авиакомпании немедленно успокаивало беспокойного пассажира, для чего в ранние годы компании в кресла пассажиров встраивали дыбу. Теперь это делают цивилизованнее: в самолеты уже не садят, и пассажиров держат в комфортабельных залах ожидания. А чтобы уменьшить отток пассажиров, которым все-таки надо лететь, руководство борется с конкурирующими авиакомпаниями, пользуясь монополией на авиаперевозки. Авиалинии "Белое братство". Аэропорт явно построен наспех, но это искупается огромной активностью обслуживающего персонала. Как только вы входите на территорию авиакомпании, вас немедленно тащат к кассе, и предлагают купить самый лучший и дорогой билет в личный самолет с бассейном, солярием и стадионом. Но так как цена вас не устроит, вам предложат что-то попроще, а затем еще проще. В конце концов, оказывается, что есть места только в третьем классе. Вы покупаете билет, и вас немедленно тащат к самолету. Вы поражаетесь скорости обслуживания в этой авиакомпании. Как только вы садитесь, самолет взлетает, но почти сразу после набора высоты взрывается. Выпрыгнуть успевают только члены экипажа, которые предусмотрительно запаслись парашютами. После приземления они на вырученные от продажи билетов деньги покупают новый самолет или основывают новую авиакомпанию... Авиалинии "Атеизм". Вас раздраженно встречают в аэропорту, размещают вместе с другими пассажирами в сыром и душном зале ожидания и пытаются убедить, что на самом деле лететь никуда не надо, обещая комфортную жизнь прямо в аэропорту. При этом, несмотря на кондиционеры, прохладительные напитки и телевизоры, зал ожидания остается душным и сырым, а персонал - раздраженным. Авиалинии "Буддизм". Когда вы попадаете на территорию этой авиакомпании и спрашиваете: "Это аэропорт?", служащие очень долго и убедительно доказывают вам, что на самом деле никакого аэропорта не существует. Когда вы, наконец, соглашаетесь и спрашиваете, где самолет, то вам начинают доказывать, что и самолета не существует. Когда же пассажир с удивлением спрашивает, как же ему лететь, выясняется, что на самом деле он уже и так летит, а если он этого не понимает, то это его проблемы, и авиакомпания претензий не принимает. Авиалинии "Дзен-буддизм". Как только вы приходите в аэропорт, к вам подходит служащий и дает кулаком в нос, после чего спрашивает, просветились ли вы. При отрицательном ответе, показывает палец и, смеясь, уходит. Если вы пройдете в зал ожидания, то увидите множество пассажиров, которые пытаются хлопать в ладоши одной ладонью. Без этого умения вас не пустят в самолет. Если вам удается хлопок, вас выводят на взлетную полосу и со словами: "Ну что, полетели?" дают сильный пинок под зад. После чего вы должны просветиться и понять, что на самом деле вы и есть самолет. Авиалинии "Индуизм". Главная особенность этой авиакомпании - огромное количество (несколько миллионов) самолетов, причем руководство компании совершенно не знает, какие из этих самолетов могут летать. Поэтому предлагает купить билеты сразу на все. Авиалинии "Имперсонализм". В эту авиакомпанию обычно приходят те, кто так и не смог улететь многочисленными самолетами авиакомпании "Индуизм". Качество обслуживания в этой авиакомпании невысокое, так как все служащие соблюдают обет молчания и с клиентами не разговаривают. Они только предлагают вам множество инструкций, с которыми необходимо ознакомиться. К сожалению, они написаны на санскрите и вы их, скорее всего, не понимаете, но это никого не волнует. Здесь вообще ничто и никого не волнует, потому что после успешного освоения инструкций и пилоты, и обслуживающий персонал, и пассажиры уверены, что они есть и аэропорт, и самолет, и место назначения... Авиалинии "Кришнаиты". Когда вы входите в аэропорт, то поражаетесь необычной для других местных аэропортов атмосферой. В недавно построенных аэропортах этой авиакомпании вас замечательно встречает обслуживающий персонал, все рассказывает и показывает. Но в больших и старых аэропортах вас намеренно игнорируют, всем видом показывая, что вы с вашими проблемами руководству не интересны. Если благодаря настойчивости вы поймаете какого-нибудь служащего, то есть надежда попасть в зал ожидания. Там хорошо кормят и все время поют. На ваши осторожные вопросы о полете, вам объясняют, что самолет еще не укомплектован, и самолет не полетит, пока не будут набраны все пассажиры. Иногда вам показывают самолет. Вы никогда не видели ничего подобного - это предел технического совершенства. Вам очень хочется лететь на нем, и вы проводите долгое время в аэропорту, ожидая полета. Но если вам все-таки надо лететь, вы рано или поздно уходите в другую авиакомпанию, хоть та и не может похвастаться такими прекрасными и быстрыми самолетами. Авиалинии "Настоящая духовность". У этой авиакомпании практически нет аэропортов. Представители авиакомпании могут встречаться в аэропортах почти всех других авиакомпаний, но их отовсюду гонят. Как только вы попадаете в руки настоящему представителю этой авиакомпании, он немедленно усаживает вас в самолет, который немедленно и с огромной скоростью стартует. К сожалению, многие из пассажиров, испуганные такой скоростью, выпрыгивают из самолета прямо в полете. © Максим Мейстер, www.gopal.ru "Народные" продолжения... Данное произведение может свободно распространяться в интернет на некоммерческой основе при условии сохранения целостности текста и обязательного указания имени автора и ссылки на авторский сайт примерно в таком виде: (с) Максим Мейстер, авторский сайт - www.gopal.ru Любое коммерческое использование текста без ведома и согласия автора не допускается. Пожалуйста, оцените это произведение: 10-Превосходно 9-Отлично 8-Очень хорошо 7-Хорошо 6-Выше среднего 5-Средне 4-Ниже среднего 3-Плохо 2-Очень плохо

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